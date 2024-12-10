Магнитные бури 11 декабря: как Солнце влияет на Землю и наше самочувствие Ольга ВайленкоС 11 по 13 декабря 2024 года Землю накроет мощная магнитная буря, вызванная недавними солнечными вспышками.
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