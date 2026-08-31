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Ребенок получил тяжелые ранения при атаке БПЛА в Херсонской области

Ребенок получил тяжелые ранения при атаке БПЛА в Херсонской области

ХЕРСОН, 31 августа, ФедералПресс. В районе села Таврийское Голопристанского района Херсонской области ребенок получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

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