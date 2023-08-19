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"Рвануло так, что столб воды поднялся в небо": На румынском курорте всплыл "сюрприз" из Черного моря. Власти обвиняют Россию

"Рвануло так, что столб воды поднялся в небо": На румынском курорте всплыл "сюрприз" из Черного моря. Власти обвиняют Россию

Помнится, как свидомое войско с перепугу вывалило в море большое количество мин. Однако течения в Черноморской акватории таковы, что все это добро будет дрейфовать сначала вдоль западной части, затем южной и лишь потом только "причалит" к Новороссийску.

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Комментарии
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И
Ирина
Нечего на зеркало  пенять, коли рожа кривая....Через Дунай взгляните на другой берег и увидите того, кто вам эти сюрпризы  приготовил...
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