"Рвануло так, что столб воды поднялся в небо": На румынском курорте всплыл "сюрприз" из Черного моря. Власти обвиняют Россию
Помнится, как свидомое войско с перепугу вывалило в море большое количество мин. Однако течения в Черноморской акватории таковы, что все это добро будет дрейфовать сначала вдоль западной части, затем южной и лишь потом только "причалит" к Новороссийску.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая....Через Дунай взгляните на другой берег и увидите того, кто вам эти сюрпризы приготовил...
Свежие комментарии