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BYD FCB Formula S GT прибыл к дилерам перед запуском в сентябре

BYD FCB Formula S GT прибыл к дилерам перед запуском в сентябре

Электрический универсал BYD FCB Formula S GT поступил в дилерские центры Китая в преддверии старта продаж, запланированного на сентябрь.

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