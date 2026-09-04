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Журнал «Профиль»

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В Венгрии продлен режим ЧС из-за угрозы нелегальной миграции

Режим был введен еще прежним правительством страны в 2016 году, его действие должно было завершиться 7 сентября, но продлено до 31 декабря 2026 года.

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