Решение по Ливану примут Нетаньяху и Галант

В Израиле завершилось заседание военного кабинета. Его члены уполномочили израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта принять решение об ответе на смертоносный ракетный обстрел Голанских высот, пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху.