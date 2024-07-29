Решение по Ливану примут Нетаньяху и Галант

В Израиле завершилось заседание военного кабинета. Его члены уполномочили израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта принять решение об ответе на смертоносный ракетный обстрел Голанских высот, пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху.
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