В Петербурге запустят проект для помощи детям с нарушениями слуха слуха и зрения

Если его реализация будет успешной, то проект могут распространить на другие регионы нашей страны. В Петербурге обсудили вопросы поддержки детей с нарушениями слуховой и зрительной функции с момента рождения до наступления совершеннолетия.
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