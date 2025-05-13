Эпидемия пропаж барельефов с могила на Северном кладбище продолжается. Петербурженка написала заявление в полицию после исчезновения надгробия с могилы родной бабушки на Северном кладбище.
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Эпидемия пропаж барельефов с могила на Северном кладбище продолжается. Петербурженка написала заявление в полицию после исчезновения надгробия с могилы родной бабушки на Северном кладбище.