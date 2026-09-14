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ТАСС

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В группировке "Север" сообщили о поражении двух робототехнических комплексов ВСУ

В группировке "Север" сообщили о поражении двух робототехнических комплексов ВСУ

КУРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" за ночь уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.

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