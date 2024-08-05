Муниципальное хозяйство Нового Уренгоя готовит пожарную часть к капремонту

Управление муниципального хозяйства Нового Уренгоя ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту восьмой пожарно-спасательной части третьего отряда Главного управления МЧС России по ЯНАО.
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