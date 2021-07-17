Любимый все испортил одной фразой

5МИНУТКАРазвлеченияЛюбимый все испортил одной фразой Есть вещи, за которые мне действительно стыдно. Однажды меня любил хороший человек, а я его мучила.Вернуться к статье292НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсаша дмитренкодетский сад)))))OlgaЕщё хуже. Уровень эмбриона 😅Татьяна ХлусоваУ кого из них?))Vera DobryaginaНу в чём-то ваш знакомый прав...в 22 года надо бы вести себя не как обиженная первоклашка, а адекватно воспринимать действительность. Два года пудрили ему мозги, зачем? Чтобы в итоге его везде заблокировать?Максим ШишкинПотому что она - идиотка).Татьяна ХлусоваВы хотите сказать, что если бы не была идиоткой, действительно обзавелась бы интимным опытом заранее, прежде чем отношения строить?Татьяна ХлусоваНу, во-первых, мозги он пудрил себе сам, она ведь ему ничего не обещала. А во-вторых, раньше он такого ей не говорил, сказал бы сразу, два года назад - может, она сразу его и заблокировала бы.Максим ШишкинВы, гражданка, идите дальше мразей защищайте, которые от детей отказываются. Я с вами не то что разговаривать, срать то на одном гектаре не сяду.Vera DobryaginaОднажды меня любил хороший человек, а я его мучила. Это из статьи. Правда, и мужик странноватый-выдумал идеальный образ девочки с косой, а оказалось, девушка курит, матерится, ведёт себя плохо. Ну раз ты уже увидел-идеал разрушен, и иди себе обратно к своей даме, которой ты обзавёлся, так нет, он снова с букетом едет к этой. Сколько же странных людей на свете, правда? И даже шанс этому мужчине хотели дать, понимая, что у того уже отношения завязались. Шанс для чего? Нет, самое смешное, два года эта канитель длится, а там все разговоры идут)))Татьяна ХлусоваСтранный мужик выдумал очень странный идеал - девочка с косой и в платьице, которая при этом уже не девочка, но курить, материться и вести себя плохо она не должна. Вот и пойми, что ему на самом деле надо))) А что мучила - это ведь мнение автора, что об этом думал сам мужик и насколько он мучился - мы не знаем.Татьяна ХлусоваНу, как Вы, гражданин, умеете передёргивать и выкручиваться, чтобы не отвечать на вопрос, на который Вам отвечать не хочется - это мы уже знаем. А может быть, процитируете, где это и как я "защищала мразей, которые от детей отказываются"? Ну а что на одном гектаре не сядете - это хорошо, большое спасибо, что избавляете от такого соседства)))Vera DobryaginaГлупая исповедь какая-то. Ни одна, ни другой симпатии не вызывают. Да, а я как раз поняла, что она девочка до сих пор. Именно этот факт так разозлил этот "идеал", когда мужик так среагировал.Татьяна ХлусоваТак в том-то и дело: его идеал - девочка с косичками, но чтобы она девочкой уже не была))) Вот что за тараканы у человека в голове?Vera DobryaginaОба с тараканами.Татьяна ХлусоваНу, наверное, да. Не было бы у неё тараканов - послала бы его сразу, и всё. Сама бы не мучилась, и его не мучила. Хотя, может быть, это просто недостаток жизненного опыта.Vera DobryaginaЭто недостаток других кавалеров. Что тоже странно. 22 года, опыта жизненного может и немного, но а где парни-то знакомые?Татьяна ХлусоваЛюди делятся на экстравертов и интровертов, это так же объективно, как и то, что они делятся на мужчин и женщин))) Если девушка интроверт, да ещё и родителями воспитана в строгих представлениях о порядочности, вполне может и в 22 года не быть знакомых парней.Vera DobryaginaНу вот поэтому и произошла эта история.PpatentlilПравильно поступила!!!! Не надо вступать в близкие отношения с каждым встречным и поперечным. Надо беречь себя. Не размениваться.Елена игрикА потом, часто после замужества, приходит осознание: "Дура я, дура! А ведь могло быть и лучше.... только я об этом никогда не узнаю."Татьяна ХлусоваЛюди часто думают "могло бы быть и лучше", но почему-то очень редко думают о том, что ведь могло бы быть и хуже.Елена игрикА для этого нужен опыт сравнения. Ведь когда выбираешь, выбираешь из чего-то, а не берешь, что дают, без вариантов.Татьяна ХлусоваОпыт нужен для того, чтобы выбирать действительно лучшее. А для того, чтобы не морочить себе голову мыслями на тему "а ведь могло быть и лучше", нужно просто помнить о том, что возможны оба варианта - могло быть лучше, а могло быть хуже, и они примерно одинаково вероятны.Елена игрикА почему вариантов только два? Может быть и пять. Тогда выбор вообще станет очевиден. Будет сидеть с одним-единственным, так по статистике и нарвется.Татьяна ХлусоваВариантов может быть и много, но выбор-то сделать придётся. А вот были ли другие варианты лучше или хуже - этого мы не узнаем.Елена игрикХоть будет, из чего.Татьяна ХлусоваНу так тогда можно и пятью вариантами не ограничиваться. Ведь если их будет не пять, а, скажем, пятьдесят - тогда тем более будет из чего выбирать.Елена игрикТак это вообще изумительно. Никогда не понимала принципа "хоть плохонький, но мой".Татьяна ХлусоваНу, такого принципа я тоже никогда не понимала. Но тут вся проблема в том, чтобы вовремя остановиться, а то так ведь можно и всю жизнь провыбирать. Говорят же, что лучшее - враг хорошего.Комментировать
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