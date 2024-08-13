Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Глава Минобороны РФ Белоусов осмотрел экспозицию форума «Армия-2024»

Глава Минобороны РФ Белоусов осмотрел экспозицию форума «Армия-2024»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 13 августа посетил площадки Международного военно-технического форума «Армия-2024» и осмотрел различные образцы вооружения и военной техники, успешно применяемые в зоне проведения спецоперации.

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