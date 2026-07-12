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Нью-Джерси может запретить работу беспилотников Tesla из-за требований к сенсорам

Нью-Джерси может запретить работу беспилотников Tesla из-за требований к сенсорам

Законопроект штата впервые в США может закрепить обязательное использование нескольких систем восприятия для полностью автономных автомобилей, что поставит под вопрос запуск Tesla Robotaxi с камерами без лидаров и радаровВласти Нью-Джерси рассматривают законопроект, который может фактически закрыть доступ беспилотным автомобилям Tesla на рынок штата.

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