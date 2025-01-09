Конкурс по украшению кабинетов к Новому году.

Идешь на учебу - еще темно, с учебы - уже темно: весь день мы находимся на своих учебных местах. Перед новогодними праздниками хочется создать атмосферу теплоты и уюта не только дома, но и в колледже, чтобы украшения создавали новогоднее настроение.