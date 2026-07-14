В Алтайском крае ужесточили наказание живодеру, искалечившему собак штыковой лопатой

Свои действия мужчина сельчанин тем, что решил выместить на животных злость, возникшую из-за личных жизненных проблем Алтайский краевой суд ужесточил наказание 27-летнему жителю Хабарского района, который жестоко расправился с тремя собаками на территории чужого дома.