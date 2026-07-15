РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по стандарту безопасности PCI DSS

Наличие сертификата PCI DSS позволяет организациям, включая платежные шлюзы, процессоры и поставщиков платежных услуг, размещать свои ИТ-ресурсы в «Облаке КИИ», обеспечивая авторизацию и проведение расчетов как в международных, так и локальных платежных системах.