РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по стандарту безопасности PCI DSS

Наличие сертификата PCI DSS позволяет организациям, включая платежные шлюзы, процессоры и поставщиков платежных услуг, размещать свои ИТ-ресурсы в «Облаке КИИ», обеспечивая авторизацию и проведение расчетов как в международных, так и локальных платежных системах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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