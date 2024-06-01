Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Судя по наскоку, ты явно ЦИПСО. При отсутствии аргументов сразу напирают на психушку.Несбывшийся Стамб...
  • Александр
    Интересно, что все эти кульбиты происходят между «партнерами» и нашими нуворишами. Судя по экономическим выкладкам. А...Титановый Макрон
  • Natalija Osminina
    Старый пердун "Катерина" являть свою морду публике не желает))Снесли ещё одного...

Зеленский мешает уже всем: его устранят, а пакт о прекращении огня подпишет Залужный

Зеленский мешает уже всем: его устранят, а пакт о прекращении огня подпишет Залужный

Статья 83 Конституции Украины, на которую так любит ссылаться Владимир Зеленский в оправдание своего сверхсрочного президентства, говорит исключительно и только о сроках полномочий в условиях официально объявленных чрезвычайного или военного положения САМОЙ Верховной рады и никакого другого органа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ничего не пойму? Что?  запад и еврожоппа хотели Украиной победить Россию???
Ответить
3 час.
Eduard
Самозванец! Прсылайте его нахрен в открытую!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх