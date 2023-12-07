Победителей грантов на поддержку и развитие волонтёрства определили в Карагандинской области

Областной Форум волонтёров в Темиртау объединил тех, кто стремится сделать мир вокруг себя лучше. Гранты акима региона на поддержку лучших волонтёрских проектов, сертификаты и благодарственные письма получили самые активные добровольцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии