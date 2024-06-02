Историческое событие: китайский зонд «Чанъэ-6» совершил посадку на обратной стороне Луны

Сегодня ночью в 6:23 утра по пекинскому времени (1:23 по московскому времени) спускаемый модуль китайского лунного зонда «Чанъэ-6» совершил посадку в заранее выбранном районе в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.
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