Низшие касты Руси: чем занимались тайные общества нищих

На Руси нищие организовывали тайные общества, собирались в артели и занимались различными делами. К примеру, калики-перехожие совершали паломничества, жили милостыней, пропагандировали нравственные и духовные установки, сочиняли и читали стихи.
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