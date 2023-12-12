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Эксперты оценили ущерб украинской науке от военных действий

Эксперты оценили ущерб украинской науке от военных действий

Ученые оценили падение научного потенциала Украины из-за военных действий в 20%. Эмиграция, разрушение научной инфраструктуры, снижение времени занятия наукой — таковы факторы, исследованные в работе, опубликованной в журнале Humanities & Social Sciences Communications.

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