Эксперты оценили ущерб украинской науке от военных действий

Ученые оценили падение научного потенциала Украины из-за военных действий в 20%. Эмиграция, разрушение научной инфраструктуры, снижение времени занятия наукой — таковы факторы, исследованные в работе, опубликованной в журнале Humanities & Social Sciences Communications.
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