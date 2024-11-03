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Погода на юге России и в Поволжье в ближайшие дни не будет радовать - Гидрометцентр

Погода на юге России и в Поволжье в ближайшие дни не будет радовать - Гидрометцентр

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 3 по 5 ноября в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в Поволжье ожидается опасная погода.

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