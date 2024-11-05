"Союз-2.1б" с 53 попутными спутниками стартовала с Восточного

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя гелиогеофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 дополнительными космическими аппаратами, как российского, так и иностранного производства, отправилась в полет с площадки 1С космодрома Восточный.
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