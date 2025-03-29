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Трушечкин о работе Карпина на «Матч ТВ»: «Тогда у него не было темы, что надо делить функции между комментатором и экспертом. Он нас спрашивал: «Зачем вам вдвоем садиться?»

Главный тренер сборной России работал на «Матч ТВ» с 2016 по 2017 год.  – Прошлогодние слова Валерия Карпина из эфира с Федором Смоловым о том, как надо комментировать и в каком стиле вести репортажи, задели комментаторов.

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