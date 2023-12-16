В одной из старейших школ Андрепольского муниципального округа открылась памятная фотовыставка

В Лучанской библиотеке Андреапольского муниципального округа подвели итоги уходящего года педагога. Как сообщают в официальной группе муниципалитета Вконтакте, в культурном учреждении заработала фотовыставка «Жихаревская школа: страницы истории».
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