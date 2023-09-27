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Эксперт Бидло: Иск Украины в ВТО против трех стран ЕС вряд ли будет иметь успех

Эксперт Бидло: Иск Украины в ВТО против трех стран ЕС вряд ли будет иметь успех

Иск киевского режима против Венгрии, Польши и Словакии во Всемирную торговую организацию (ВТО) точно не закончится успехом для Украины, так как страны не ограничивали экспорт зерна из страны, а лишь законным образом защищали свои собственные рынки.

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