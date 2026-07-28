Илон Маск: там, куда собирается Starship, нет никаких данных для обучения ИИ

Исследование космоса остаётся одной из немногих настоящих границ науки, где искусственный интеллект сталкивается с практически полным отсутствием данныхИнженер Tesla по искусственному интеллекту Юнь-Та Цай (Yun-Ta Tsai), занимающий должность Senior Staff Engineer, прокомментировал впечатляющие снимки Starship, сделанные во время 13-го испытательного полёта SpaceX.