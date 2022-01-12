Мужские забавы

62 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Юровский
    Да,уж...«И КТО ЕЩЕ ДУРАК»
  • Игорь Тихонов
    Действую примерно так же... Только на 5-6 минуте (дальше уже не интересно), как бы между прочим, восхищаюсь, что в сл...СЛУЖБА БЕЗОПАСНОС...
  • Михаил Сартин
    Очень хорошо.НАСТОЯЩИЙ!

ОБЗОР СТАРОЙ ПРЕССЫ: ВРЕМЯ ИДЁТ, НО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ

ОБЗОР СТАРОЙ ПРЕССЫ: ВРЕМЯ ИДЁТ, НО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ

В Белоруссии милиция продолжает бить, излучение сотовых вышек продолжает убивать, эпидемии бушуют, негры требуют, а дамы ищут богатых кавалеров ))) Больше 20 лет прошло, а суть осталась Почта воровала посылки 75 лет назад, ворует и сейчас )))Вреден ли GPRS? Не прослеживается аналогия с 5G? )))Флойд?!Один из самых больших разделов — знакомстваНеожиданно )Диву даётесь с того, что происходит на форумах? В газетах раньше и не такой трешак творился )))Раньше тиф, сейчас коронавирус.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх