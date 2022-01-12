ОБЗОР СТАРОЙ ПРЕССЫ: ВРЕМЯ ИДЁТ, НО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ

В Белоруссии милиция продолжает бить, излучение сотовых вышек продолжает убивать, эпидемии бушуют, негры требуют, а дамы ищут богатых кавалеров ))) Больше 20 лет прошло, а суть осталась Почта воровала посылки 75 лет назад, ворует и сейчас )))Вреден ли GPRS? Не прослеживается аналогия с 5G? )))Флойд?!Один из самых больших разделов — знакомстваНеожиданно )Диву даётесь с того, что происходит на форумах? В газетах раньше и не такой трешак творился )))Раньше тиф, сейчас коронавирус.