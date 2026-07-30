После удара БПЛА «Герань» горит терминал «Новой почты» под Днепропетровском Пока на Украине выражают откровенный восторг после каждого удара ВСУ по логис.
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После удара БПЛА «Герань» горит терминал «Новой почты» под Днепропетровском Пока на Украине выражают откровенный восторг после каждого удара ВСУ по логис.
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