Iltalehti сообщил о необычном гало-эффекте в финском небе

В Финляндии перед пятницей жители заметили необычное световое явление в небе. Специалист метеорологического института Петри Хоппула объяснил, что это, вероятно, эффект гало, возникающий при преломлении солнечного света через ледяные кристаллы в облаках.
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