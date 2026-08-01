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Царьград

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Iltalehti сообщил о необычном гало-эффекте в финском небе

Iltalehti сообщил о необычном гало-эффекте в финском небе

В Финляндии перед пятницей жители заметили необычное световое явление в небе. Специалист метеорологического института Петри Хоппула объяснил, что это, вероятно, эффект гало, возникающий при преломлении солнечного света через ледяные кристаллы в облаках.

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