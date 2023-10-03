﻿В Тульской области обновили участок дороги Новое Клейменово – Ясногорск – Мордвес

В рамках нацпроекта БКД в Тульской области привели в порядок участок дороги Новое Клейменово – Ясногорск – Мордвес, который соединяет Ясногорск с трассами М-2 "Крым" и М-4 "Дон", сообщает пресс-служба регионального правительства.
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