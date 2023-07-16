«Был в шоке, когда мне сказали, что я в заявке на Суперкубок»

В минувшие выходные — 15 июля — начался новый сезон в российском футболе. В Казани в матче за Суперкубок России петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА — после ничьи 0:0 в основное время сине-бело-голубые победили 5:4 в серии пенальти.