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«Был в шоке, когда мне сказали, что я в заявке на Суперкубок»

«Был в шоке, когда мне сказали, что я в заявке на Суперкубок»

В минувшие выходные — 15 июля — начался новый сезон в российском футболе. В Казани в матче за Суперкубок России петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА — после ничьи 0:0 в основное время сине-бело-голубые победили 5:4 в серии пенальти.

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