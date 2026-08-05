Ночь возмездия: Летело всё - от "Гераней" до "Цирконов". В Минобороны рассказали об атаке на Украину

В ночь на Киев и ряд регионов Украины пришёлся один из самых массированных ударов за последнее время: в небе были зафиксированы дроны, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а в разных районах столицы и области после атак вспыхнули крупные пожары.
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