Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как россияне доводят до ручки мошенников: Хватает пары хлестких фраз

Как россияне доводят до ручки мошенников: Хватает пары хлестких фраз

KP.RU:Комсомольская правда После слов «сейчас вышлю вам код» всё становится ясным - звонит мошенник Shutterstock «Спасибо огромное всем кто нас информирует о мошенниках!» - пишет москвичка Светлана Вячеславовна и далее сообщает, что благодаря такой информации, она научилась сходу распознавать телефонных жуликов.

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