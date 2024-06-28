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Мамардашвили — лучший вратарь группового этапа Евро по количеству сейвов. 3.30 – пропустит от Испании максимум один гол

Сборные Испании и Грузии встретятся в 1/8 финала Евро-2024. Вратарь грузинской команды Георгий Мамардашвили стал лучшим вратарем группового этапа по количеству сейвов (21) и предотвращенным ожидаемым голам (3,6 xGА) – это рекорд Евро в 21 веке.

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