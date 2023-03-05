Адвокат назвала возможные последствия для насильника, убившего студентку в Петербурге 20 лет назад

Изувеченное тело 19-летней первокурсницы колледжа обнаружили в Фонарном переулке. Есть вероятность, что злоумышленник не избежит уголовной ответственности из-за истечения сроков данности.
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