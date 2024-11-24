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Ученые из Ла Сапиенца обнаружили под Храмом Гроба Господня остатки римского святилища

Ученые из Ла Сапиенца обнаружили под Храмом Гроба Господня остатки римского святилища

Ученые из Рима нашли под Храмом Гроба Господня остатки святилища.Исследователи обнаружили доказательства того, что главная христианская святыня, Храм Гроба Господня, находится на месте казни Иисуса Христа.

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