Чемпионат Германии. «Бавария» принимает менхенгладбахскую «Боруссию»

В пятницу в первом матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» принимает менхенгладбахскую «Боруссию». В субботу «Байер» сыграет с «Унионом», «Лейпциг» встретится с «Майнцом», дортмундская «Боруссия» отправится на выезд к «Айнтрахту».
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