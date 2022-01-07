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Чемпионат Германии. «Бавария» принимает менхенгладбахскую «Боруссию»

В пятницу в первом матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» принимает менхенгладбахскую «Боруссию». В субботу «Байер» сыграет с «Унионом», «Лейпциг» встретится с «Майнцом», дортмундская «Боруссия» отправится на выезд к «Айнтрахту».

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