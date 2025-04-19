Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Психолог посоветовала не бояться старости

Психолог посоветовала не бояться старости

Остановить процесс увядания невозможно. Для осознания своих достижений можно пересматривать фотографии десятилетней давности.

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Комментарии
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людмила коптякова
Именно старости.Очень трудно осознать и принять её.
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13 час.
Иван Ураганов
И никуда не денешься,как и от смерти.
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11 час.
Леонид Руси
Вообще всё не правильно... Будте как дети... сказал спаситель. Я, к примеру нашёл омолаживающие средства. И энергия прёт. И никакой солидности и просмотра фоток... Это настальгирование. нужно быть устремлённым и грамотно питаться. Ну и есть молодильные яблочки. Что касаемо того света, он есть... Каждую ночь все мы там бываем. Сны... это полёт нашего духа в ад... Отсидел свой срок... и снова подселение в младенца... А кто-то и в рай попадает...
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10 час.
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