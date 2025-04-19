Психолог посоветовала не бояться старости

Леонид Руси

Вообще всё не правильно... Будте как дети... сказал спаситель. Я, к примеру нашёл омолаживающие средства. И энергия прёт. И никакой солидности и просмотра фоток... Это настальгирование. нужно быть устремлённым и грамотно питаться. Ну и есть молодильные яблочки. Что касаемо того света, он есть... Каждую ночь все мы там бываем. Сны... это полёт нашего духа в ад... Отсидел свой срок... и снова подселение в младенца... А кто-то и в рай попадает...