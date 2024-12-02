Гроза ИГИЛ: из Ирака в Сирию едут отряды Хашд аш-Шааби Из Ирака в Сирию сегодня начали перебрасываться первые отряды Сил народной мобилизации Хашд аш-Шааби.
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Гроза ИГИЛ: из Ирака в Сирию едут отряды Хашд аш-Шааби Из Ирака в Сирию сегодня начали перебрасываться первые отряды Сил народной мобилизации Хашд аш-Шааби.
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