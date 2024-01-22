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Аргументы и Факты

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Таксист в Киргизии выгнал из машины пассажира, ругавшего русских

Таксист в Киргизии выгнал из машины пассажира, ругавшего русских

Как сообщает обозреватель aif.ru, водитель Табалды Уразбеков, занимающийся перевозками от Бишкека до границы с Казахстаном, признался ему в том, что отказывает в поездках тем пассажирам, которые ругают Россию.

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