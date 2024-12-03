МАЗ приступил к производству семиместных минивэнов с электромотором

Как сообщает ABW. by со ссылкой на председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, автозавод в Бресте уже выпустил и в настоящее время тестирует партию минивэнов: о модели известно, что она семиместная и оснащается как двигателем внутреннего сгорания, так и электромотором.