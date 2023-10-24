Пояс и путь взаимной пользы

Андрей Гордеев/POOL/ТАСС Если бы Кругобайкальский тоннель Транссибирской магистрали успели достроить до тысяча девятьсот четвёртого, мы бы несомненно выиграли войну с Японией даже при тогдашнем нашем внутреннем раздрае.