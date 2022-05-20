FiNE-NEWS

1 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    МЫ ВЕРНЁМ ФРАНЦИИ ВСЕ ДО ОДНОГО СНАРЯДА С НАШЕЙ НАЧИНКОЙ, ВЫПУЩЕННЫХ ИЗ ЕЁ ГАУБИЦ ПО ВС РФ!Украинские СМИ: Ф...
  • Бендер Задунайский
    Ну и славненько .Мошенник обманул ...
  • Вальтер Юпитер
    А как эти япошки это представляют? Мой отец в 45 году громил этих самураев. Теперь новое поколение желает получить пи...«Страна-изгой»: я...

Случится ли в РФ вспышка холеры? Население начали пугать новой эпидемией

Случится ли в РФ вспышка холеры? Население начали пугать новой эпидемией

В России заговорили о подготовке к эпидемии холеры и усилению мер к 1 июня. Насколько реальна угроза смертельной инфекции? В украинских СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что в Белгородской области якобы начали готовиться к эпидемии холеры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх