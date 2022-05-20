Случится ли в РФ вспышка холеры? Население начали пугать новой эпидемией

В России заговорили о подготовке к эпидемии холеры и усилению мер к 1 июня. Насколько реальна угроза смертельной инфекции? В украинских СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что в Белгородской области якобы начали готовиться к эпидемии холеры.