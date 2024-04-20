Состав компенсации за коммунальные услуги: что включено? Ирина ОрлонскаяВ соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, определенным категориям граждан может быть предоставлена компенсация расходов, связанных с оплатой жилых помещений и коммунальных услуг (статья 160 ЖК РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии