Состав компенсации за коммунальные услуги: что включено? Ирина ОрлонскаяВ соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, определенным категориям граждан может быть предоставлена компенсация расходов, связанных с оплатой жилых помещений и коммунальных услуг (статья 160 ЖК РФ).