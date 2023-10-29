Возгорание перекинулось на второй резервуар с нефтью в Коми

РИАМО - 29 окт. Возгорание, возникшее в результате взрыва резервуара временного содержания нефти ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич в своем Telegram-канале.