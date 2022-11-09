Русская весна

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Запад верит, что зима станет стимулом для переговоров России и Украины, — NBC

Запад верит, что зима станет стимулом для переговоров России и Украины, — NBC

Ряд американских и европейских чиновников все больше верят, что ожидаемое зимнее замедление боевых действий на Украине послужит стимулом для начала переговоров между Киевом и Москвой, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.

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