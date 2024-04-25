Антонов: США три года подряд запрещают возлагать венки к «Духу Эльбы»

Российскому диппредставительству в течение трех лет не удается получить от американских властей разрешения на возложение венков к мемориалу «Дух Эльбы» в столице США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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