В КНДР назначили нового министра обороны

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль освобождён от должности, его место занял директор Главного политического управления Корейской народной армии Ким Сон Ги.
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