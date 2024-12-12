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"Ведомости": Володин в споре с Крашенинниковым обосновал перенос реформы МСУ

"Ведомости": Володин в споре с Крашенинниковым обосновал перенос реформы МСУ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения повестки заседания нижней палаты парламента заявил о необходимости переноса реформы местного самоуправления и подискутировал на эту тему с руководителем комитета госстроительству Павлом Крашенинниковым.

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